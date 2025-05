Incendio en vivienda causa muerte de siete perritos en Matagalpa

Al menos 7 perritos recién nacidos murieron calcinados el mediodía de hoy lunes, al incendiarse la vivienda de su propietario, en el barrio Germán Pomares, de la ciudad de Matagalpa.

Don Wilberto Antonio, propietario del inmueble, relató que al momento del incendio no se encontraba en la casa, y no puso salvar a las mascotas que metió la noche del domingo para que no se mojaran con la lluvia.

“Yo andaba trabajando, no pude salvar nada… los vecinos me dijeron que los alambres estaban echando chispas… al parecer fue un cortocircuito el que causó el incendio” indicó don Wilberto.

Las llamas destruyeron camas, ropas, cocina y demás enseres que estaban dentro del inmueble.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos quienes evitaron que las llamas se extendieran a las casas vecinas.