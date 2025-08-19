Incendio en vivienda causa más de 100 mil córdobas en pérdidas en La Dalia

Un voraz incendio acabó la mañana de hoy martes, con la vivienda del señor Silvio García Gómez, de 69 años, en la comunidad La Rebusca, ubicada en La Dalia, Matagalpa.

Incendio devastador en La Dalia arrasa vivienda familiar

En pocos minutos, las llamas destruyeron la estructura de madera y zinc del inmueble, y arrasaron con todos los enseres, electrodomésticos, muebles y equipos agrícolas que había en su interior.

En la casa habitaban 5 personas, quienes detallaron que el incendio les ocasionó pérdidas valoradas en 100 mil córdobas.

Según las investigaciones, el incendio fue ocasionado por el recalentamiento de alambre dúplex dentro de la casa.

Eso generó virutas incandescentes que cayeron sobre madera con que estaba construida la casa y se desató el incendio.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos, sin reporte de personas lesionadas.



