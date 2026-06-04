Incendio devora el esfuerzo de toda una vida de familia en El Tortuguero

Mientras que en el barrio Buenos Aires, en el municipio de El Tortuguero otro siniestro dejó en escombros la casa de la señora Lilliam Espinoza.

Incendio en El Tortuguero arrasa hogar por plancha

El incendio ocurrido también ayer en horas de la mañana consumió por completo la casa construida de madera y zinc junto a todos los enseres de la familia de la señora Espinoza, que habitaba en el lugar con su esposo y dos hijos.

Presumiblemente el siniestro se originó al dejar una plancha conectada lo que será determinado por los peritos de la policía y los bomberos que sofocaron las llamas evitando que el incendio se extendiera a las casas vecinas.

