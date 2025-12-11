Incendio devora camiones, deja un trabajador quemado y millonarias pérdidas en Sabana Grande

Un fuerte incendio ocurrido al mediodía de este miércoles de los semáforos de Sabana Grande, 700 metros al sur de Managua, dejó un trabajador con quemaduras y causó pérdidas materiales estimadas preliminarmente en más de un millón de córdobas.

Incendio en Sabana Grande deja un herido y graves pérdidas

El trabajador que resultó con quemaduras en ambos brazos fue identificado como Teófilo Layne, de 36 años.

Tras el incidente, Layne fue atendido por miembros de los Bomberos Unidos y trasladado a un centro de salud de la localidad para recibir atención médica especializada.

El vigilante de la empresa de transporte, don Felipe de la Cruz Bello Valle, relató que el siniestro se originó mientras varios trabajadores instalaban láminas metálicas en el furgón que sería acondicionado como oficina.

Según el testigo, las chispas generadas por un taladro cayeron sobre materiales inflamables que se encontraban dentro del vehículo.

Eso provocó que las llamas se extendieran rápidamente, consumiendo no solo el furgón, sino también otro camión que estaba estacionado cerca.

Miembros de los Bomberos Unidos se presentaron de inmediato en el predio, logrando controlar el fuego y evitar que se propagara a otros vehículos estacionados en el lugar.

