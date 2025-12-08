Incendio destruye vivienda donde habitan 7 personas en Matagalpa

Convertida en escombros quedó la vivienda de doña Mirna Sánchez López, al incordiarse la tarde de hoy lunes, en la Ciudadela Solingalpa, ubicada en el municipio de Matagalpa.

Incendio destruye vivienda en Ciudadela Solingalpa

Al momento del incendio no había nadie en el inmueble, por lo cual las llamas se extendieron rápidamente por la construcción de zinc y madera.

Mirna Sánchez precisó que aprovechó el día libre para ir a lavar a otro lugar, y al momento que no estaba en casa, ocurrió el incendio cuyas causas de origen se desconocen.

En el inmueble habitaban 7 personas, de ellas 4 adultos y 3 niños, entre ellos una bebé de 3 meses de nacida.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos quienes evitaron que las llamas se extendieran a las construcciones aledañas.



