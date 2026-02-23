Incendio deja viviendo en la calle a reconocido poblador de León

Solo con la ropa que andaba puesto quedó el señor Manuel Cárdenas, de 78 años, tras quemarse su vivienda ubicada en el reparto Fuyuleza, en la ciudad de León.

Solidaridad para Manuel Cárdenas tras incendio en León

La casa estaba situada de donde fue La Ballena 200 metros al Este a donde se presentaron miembros de los Bomberos Unidos para aplacar las llamas y evitar que se extendieran.

Las autoridades informaron que el incendio solo causó daños materiales y no hubo personas lesionadas. Los expertos de los bomberos investigan el origen del siniestro.

Manuel Cárdenas es un combatiente histórico conocido cariñosamente como “El Monkey” y se gana la vida lustrando zapatos en el parque Ermita de Dolores.

Con la quema de su casita, Manuel Cárdenas prácticamente quedó viviendo en la calle, por lo que se espera de la solidaridad de sus vecinos y amigos para que siga su vida de manera digna.

