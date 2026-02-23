Incendio deja a la intemperie a una familia en Bluefields

Cuantiosos daños materiales dejó como resultado un incendio, de origen desconocido, ocurrido la noche de ayer domingo en el barrio Fátima, en la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua.

Incendio en Bluefields: Pérdidas y Atención Rápida

La vivienda es propiedad de la familia Mairena, muy conocida en el barrio, pero era alquilada por otra familia de apellido Prudo, quienes perdieron todas sus pertenencias.

La rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se propagara a otras casas, sin embargo, 2 de los inquilinos resultaron intoxicados por inhalación de humo, siendo llevados al hospital Ernesto Sequeira Blanco.

Una de las personas llevadas al hospital es la jovencita Keyshany Prudo, de 14 años, quien después de ser atendida fue dada de alta. La policía y bomberos de Bluefields investigan las causas del incendio.

