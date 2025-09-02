Incendio de vivienda deja de brazos cruzados a maestra y su familia en Rosita

Solo con la ropa y los zapatos que andaban puestos quedaron los cinco miembros de la familia de la profesora Emelina del Socorro Flores Pérez, de 49 años de edad, luego de que un incendio arrasó con todas sus pertenencias.

El siniestro sucedió en la vivienda de la profesora Emelina Flores, localizada de la Iglesia Apostólica 300 metros al Oeste en el barrio Meyling Osang, de Rosita, Triángulo Minero, a las tres y media de la tarde de ayer lunes.

Cazadores de noticias informaron que las llamas destruyeron cinco camas, dos roperos, una cocina de cuatro quemadores, una refrigeradora, un televisor, un microondas, utensilios de cocina, ropa, cuatro sillas y dos mesas de madera.

Al sitio se presentaron miembros de los Bomberos Unidos quienes extinguieron y controlaron el fuego, evitando que se propagara a las viviendas vecinas.

En su peritaje, los bomberos determinaron que el fuego inició mientras preparaban alimentos, por el desprendimiento de la manguera que lleva el gas del tanque a la cocina, debido a la falta de una brida.



