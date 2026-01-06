Incendio de vivienda arrasa pertenencias de familia en Bello Amanecer, Ciudad Sandino

Cuantiosas pérdidas materiales sufrió la familia de la señora Yolanda del Carmen Jarquín, de 55 años, luego de que su casa tomó fuego en el barrio Bello Amanecer, del municipio de Ciudad Sandino, la mañana de este martes.

Incendio en Ciudad Sandino deja graves daños materiales

La vivienda construida de madera y zinc estaba ubicada del centro de salud una cuadra al norte y una y media abajo, en la quinta calle de la zona 9, en donde al momento del siniestro no se encontraba ninguno de sus cuatro moradores.

El incendio fue descubierto por una vecina del sector quien de inmediato pidió auxilio a los bomberos unidos de Ciudad Sandino, que se presentaron de inmediato a controlar el fuego y evitar que se extendiera a las casas vecinas.