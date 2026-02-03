Incendio de gran magnitud devora planta de reciclaje en barrio Grenada, Managua

Miembros de los Bomberos Unidos batallaron por más de dos horas para sofocar el voraz incendio suscitado en la planta recicladora Acahualinca, ubicada del portón principal del hospital Manolo Morales Peralta, 3 cuadras al sur, distrito 5 de la capital.

Hasta el momento se desconocen las causas del voraz incendio que ha devorado todo en el interior de la recicladora, y que ha generado grandes columnas de humo, que han afectado a los pobladores de los alrededores.

Los Bomberos Unidos desplazaron cinco camiones cisternas y más de 20 fuerzas para sofocar el incendio.