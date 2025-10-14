Poblador sufre quemaduras y pierde todos sus bienes al incendiarse vivienda en Ciudad Belén

Con quemaduras de segundo grado en la espalda y otras partes del cuerpo resultó Rigoberto José Figueroa Márquez, de 43 años, al incendiarse parcialmente su casa en Managua.

Incendio destruye vivienda frente al centro de salud

El siniestro sucedió a las 6 con 25 minutos de la mañana de este martes en la vivienda ubicada en el costado norte del centro de salud “Jesús Zamora”, en Ciudad Belén, Distrito 6 de la capital.

Las llamas destruyeron dos camas, un televisor, un equipo de sonido, una refrigeradora, una cocina de cuatro quemadores, un comedor, cuatro sillas de madera, cuatro sillas plásticas y ropa de uso personal.

El afectado, Rigoberto Figueroa, fue trasladado a un centro asistencial a bordo de una patrulla de la policía nacional, en tanto los bomberos llegaron a extinguir las llamas e investigar el origen del incendio.