Poblador sufre quemaduras y pierde todos sus bienes al incendiarse vivienda en Ciudad Belén

Por Jonathan Morales
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Con quemaduras de segundo grado en la espalda y otras partes del cuerpo resultó Rigoberto José Figueroa Márquez, de 43 años, al incendiarse parcialmente su casa en Managua.

Incendio destruye vivienda frente al centro de salud
Incendio destruye vivienda frente al centro de salud

El siniestro sucedió a las 6 con 25 minutos de la mañana de este martes en la vivienda ubicada en el costado norte del centro de salud “Jesús Zamora”, en Ciudad Belén, Distrito 6 de la capital.

Las llamas destruyeron dos camas, un televisor, un equipo de sonido, una refrigeradora, una cocina de cuatro quemadores, un comedor, cuatro sillas de madera, cuatro sillas plásticas y ropa de uso personal.

El afectado, Rigoberto Figueroa, fue trasladado a un centro asistencial a bordo de una patrulla de la policía nacional, en tanto los bomberos llegaron a extinguir las llamas e investigar el origen del incendio.

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