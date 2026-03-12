Incendio causado por veladora reduce a cenizas vivienda en Masaya

Una vivienda de madera quedó reducida a escombros en el barrio Santa Isabel, luego de que un incendio, aparentemente provocado por una vela encendida, consumiera la propiedad de Alicia del Carmen Dávila Pavón, de 64 años, quien habitaba el lugar junto a sus dos nietos.

Incendio en Santa Isabel destruye hogar de madera

El siniestro se propagó con tal rapidez que la familia no logró rescatar ninguna de sus pertenencias, resultando en pérdidas materiales totales.

Doña Alicia y uno de sus nietos, de 14 años, fueron atendidos por miembros de la Cruz Blanca y trasladados al hospital Comandante Hilario Sánchez debido al impacto de la emergencia, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas fatales.

Unidades de Bomberos Unidos y la Policía Nacional evitaron que el fuego se extendiera a casas vecinas, contando con el apoyo inmediato de los pobladores quienes intentaron sofocar las llamas con baldes de agua.

Las autoridades realizan las investigaciones pertinentes mientras la comunidad local se organiza para brindar solidaridad a la familia afectada.