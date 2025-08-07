Incendio arrasa con vivienda que funcionaba como venta de repuestos para motos en Puerto Cabezas

Convertida a escombros quedó la vivienda de doña Elisa Melina Chow Ingram, de 44 años, al incendiarse la madrugada de hoy jueves, en el barrio Libertad, ubicado en Puerto Cabezas, Caribe Norte.

La afectada relató que a eso de las 3 de la madrugada escuchó ruido en la sala, y al levantarse a revidar que pasaba, descubrió las llamas.

En cuestión de minutos, el siniestro destruyó el inmueble construido de concreto, zinc y madera.

La vivienda también funcionaba como venta de Repuestos para Motos, los que también fueron arrasados por las llamas.

Según las investigaciones, un recalentamiento excesivo de conductores eléctricos, seguido de un cortocircuito, generó virutas incandescentes que cayeron sobre madera, ropa y plástico.

Eso generó el siniestro que fue sofocado por 15 bomberos y 5 unidades contra incendios.



