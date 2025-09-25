Sucesos

Incendio arrasa con bienes de humilde familia en el barrio Walter Ferreti de Managua

Por Jhonny Martínez
Cuantiosas pérdidas materiales sufrió la familia de la señora María García González, de 86 años de edad, luego de que su casa tomó fuego en el barrio Walter Ferreti, en el Reparto Schick, la tarde de este jueves.

El siniestro ocurrió de donde fue el centro de salud Consuelo Buitrago dos cuadras al Este, en donde las llamas dañaron la estructura de madera y el techo de zinc.

Las llamas también destruyeron una cama, un juego de mesa, un ropero plástico, ropa, calzado, un televisor y una refrigeradora, pero afortunadamente no hubo afectación a la vida humana.

Al sitio se presentaron agentes de la Policía Nacional quienes en conjunto con los bomberos investigan el origen del incendio.


