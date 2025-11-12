Incendio acaba con la vida de joven nicaragüense en Denver, Colorado

El nicaragüense Axel Josué Pérez Castellón falleció calcinado durante un incendio estructural ocurrido en Denver, Colorado, Estados Unidos, a la 1:50 minutos de la madrugada del domingo.

El nicaragüense Axel Josué Pérez Castellón

Axel Pérez era originario de la ciudad de Jinotega y pereció al ser alcanzado por las llamas que iniciaron en la parte trasera de la vivienda donde habitaba en la cuadra 800 de Bronco Road.

De acuerdo con información obtenida por familiares, en la vivienda también fallecieron otra persona y un perro.

Los bomberos se encuentran trabajando en estrecha colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Adams, Colorado, para determinar la causa del siniestro.

Mientras tanto, Cristian Adela Pérez Castellón, hermana de Axel Josué Pérez, abrió una cuenta en Gofundme solicitando apoyo para poder repatriar el cuerpo a Nicaragua y darle sepultura en su lugar de origen.

Cristian explicó que Axel no tenía familia en Estados Unidos y que todos sus parientes están en España, pero la ayuda será enviada a su madre Egda María Castellón Zeledón, quien tiene que viajar a Denver a reclamar los restos mortales.

La hermana del fallecido indicó que su mamá tenía 10 años de no ver a Axel Josué y que cualquier aporte por pequeño que sea le ayudará a doña Egda María para poder despedirse de su hijo.



