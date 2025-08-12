type here...
Buscar
31.7 C
Managua
martes, agosto 12, 2025
Sucesos

Incendio acaba con humilde vivienda de zinc y madera, en Chinandega

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Convertida en escombros quedó la vivienda de doña Petronila de Jesús Lara, al incendiarse la tarde de hoy martes, en Reparto Divino Niño, en Chinandega.

Incendio devasta hogar en Chinandega: urgente ayuda necesaria
Incendio devasta hogar en Chinandega: urgente ayuda necesaria

En la casa habitaban tres adultos y dos niños quienes perdieron todo a causa de las llamas.

El inmueble estaba construido de zinc y madera, permitiendo que las llamas se propagaran rápidamente por toda la construcción.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos que evitaron que el incendio se extendiera a las casas aledañas.

Las fuerzas bomberiles investigan las causas que originaron el incendio.


Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456