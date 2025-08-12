Incendio acaba con humilde vivienda de zinc y madera, en Chinandega

Convertida en escombros quedó la vivienda de doña Petronila de Jesús Lara, al incendiarse la tarde de hoy martes, en Reparto Divino Niño, en Chinandega.
En la casa habitaban tres adultos y dos niños quienes perdieron todo a causa de las llamas.
El inmueble estaba construido de zinc y madera, permitiendo que las llamas se propagaran rápidamente por toda la construcción.
La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos que evitaron que el incendio se extendiera a las casas aledañas.
Las fuerzas bomberiles investigan las causas que originaron el incendio.