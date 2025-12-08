Imprudencia de acostarse sobre la carretera le cuesta la vida a señor, en Jinotega
El adulto mayor Santos Rocha, de 62 años, falleció luego de ser atropellado por una camioneta frente a la finca Sante Gema, en la comarca Las Cuchillas, de Jinotega, la tarde de ayer domingo.
Pobladores de la zona dijeron que don Santos andaba en estado de ebriedad cuando de forma imprudente se quedó dormido en medio de la carretera.
Fue en esas circunstancias en que fue arrollado por la camioneta Toyota color blanco con matrícula JI 12664, manejada por el señor Francisco López Úbeda, de 64 años, quien circulaba en su preferencia.