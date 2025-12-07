Imprudencia al cruzar la vía le cuesta la vida a peatón de Quezalguaque
El ciudadano Nicolás López Ríos, de 50 años, murió atropellado la noche del sábado en el municipio de Quezalguaque, en el departamento de León.
La víctima andaba en presunto estado de ebriedad, y según testigos, al intentar cruzar la vía de manera imprudente, fue impactado por la camioneta placa M 202-085.
El vehículo era conducido por don Gustavo González, de 55 años, quien precisó que el peatón se le cruzó repentinamente y no pudo esquivarlo.
A causa del impacto, don Nicolás López Ríos sufrió múltiples lesiones graves que lo enviaron al descanso eterno.