Sucesos

Imprudencia al cruzar la vía le cuesta la vida a peatón de Quezalguaque

Por Jonathan Morales
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El ciudadano Nicolás López Ríos, de 50 años, murió atropellado la noche del sábado en el municipio de Quezalguaque, en el departamento de León.

Tragedia en Quezalguaque: muere un peatón atropellado
Tragedia en Quezalguaque: muere un peatón atropellado

La víctima andaba en presunto estado de ebriedad, y según testigos, al intentar cruzar la vía de manera imprudente, fue impactado por la camioneta placa M 202-085.

El vehículo era conducido por don Gustavo González, de 55 años, quien precisó que el peatón se le cruzó repentinamente y no pudo esquivarlo.

A causa del impacto, don Nicolás López Ríos sufrió múltiples lesiones graves que lo enviaron al descanso eterno.

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