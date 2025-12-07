Imprudencia al cruzar la vía le cuesta la vida a peatón de Quezalguaque

El ciudadano Nicolás López Ríos, de 50 años, murió atropellado la noche del sábado en el municipio de Quezalguaque, en el departamento de León.

Tragedia en Quezalguaque: muere un peatón atropellado

La víctima andaba en presunto estado de ebriedad, y según testigos, al intentar cruzar la vía de manera imprudente, fue impactado por la camioneta placa M 202-085.

El vehículo era conducido por don Gustavo González, de 55 años, quien precisó que el peatón se le cruzó repentinamente y no pudo esquivarlo.

A causa del impacto, don Nicolás López Ríos sufrió múltiples lesiones graves que lo enviaron al descanso eterno.

