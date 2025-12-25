Identifican a señor hallado muerto en Río de Comunidad Abisinia, Jinotega

Con el nombre de Juan Francisco Morales, de 67 años, fue identificado el adulto mayor que la mañana del miércoles fue encontrado muerto en el río en la comunidad de Abisinia, en el municipio El Cuá, en el departamento de Jinotega.

Hallan sin vida a un hombre en río de El Cuá, Jinotega

El hallazgo del cuerpo fue realizado en horas de la mañana por personas que se dirigían a realizar sus labores agrícolas a fincas de la zona.

De acuerdo con los informes don Juan Morales era originario de la comunidad Pavona Central y presumiblemente murió ahogado al caer boca abajo en las aguas del río y no poder incorporarse por razones desconocidas.