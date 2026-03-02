Identifican a peatón atropellado mortalmente en Enero en carretera a Peñas Blancas, Rivas

Con el nombre de Lester Antonio Rostrán Artola, de 35 años, fue identificado el ciudadano que murió atropellado la madrugada del sábado 10 de enero del año en curso.

Lester Antonio Rostrán Artola, de 35 años

La tragedia ocurrió en el kilómetro 137 y medio de la carretera Panamericana Sur, cerca del puente El Jabillo en el trayecto hacia el puesto fronterizo de Peñas Blancas, departamento de Rivas.

La señora María Isabel Artola dijo que la viuda del finado, identificada como Daneysi, le informó que supuestamente Lesther había muerto por un accidente en enero y que le habían enviado una foto del hecho.

La mujer agregó a doña María Isabel que aparentemente el cuerpo de su primo aún estaba en las gavetas de la morgue del hospital Gaspar García Laviana.

Ante esa noticia, doña María Isabel llamó a Tu Nueva Radio Ya, preguntando si en nuestros archivos había registro de alguna fatalidad vial ocurrida en enero en Rivas.

Al revisar nuestros registros comprobamos que el 10 de enero ocurrió la muerte de un desconocido en Rivas, cuyos datos coincidían con los de Lester Antonio Rostrán.

Con esa información, los familiares se comunicaron al hospital de Rivas, donde les dijeron que tuvieron el cuerpo durante 5 días, y como nadie llegó a identificarlo y reclamarlo procedieron darle sepultura en el cementerio de Rivas.

“En el hospital nos mandaron a coordinar con el Minsa, la Alcaldía y la Policía el proceso de exhumación, para luego trasladarlo a su lugar de origen donde será enterrado” expresó la señora Artola.

Detalló que su primo Lester residía con su esposa en la comunidad Dulce Nombre de Jesús, en el municipio de Ciudad Darío, departamento de Matagalpa.

“Desde hace varios años se hizo adicto a la marihuana y había quedado mal de la cabeza. Así se fue a Costa Rica y creíamos que estaba allá, hasta que le informaron de lo sucedido a su esposa” expresó la señora Artola.

Según nuestros archivos el hallazgo del cuerpo fue hecho por el taxista Juan Obando, cuando transitaba por la zona y se supo que el conductor homicida huyó, aprovechando la soledad de la zona y la oscuridad.

