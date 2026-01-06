Identifican a joven macheteado hasta la muerte en El Rama

Con el nombre de Yesner Rafael Castrillo Martínez, de 21 años, fue identificado el cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición en unos predios baldíos de la comarca Aguas Calientes en El Rama, Caribe Sur, la tarde del pasado domingo.

El cuerpo del infortunado, que ya estaba en avanzado de estado de descomposición, presentaba varios machetazos en distintas partes del cuerpo.

Agentes de la Policía Nacional al ser alertados por pobladores de la zona del hallazgo desplazaron un equipo para investigar las causas exactas del deceso de Yesner Castrillo Martínez, cuyo cadáver ya fue sepultado.

