Identifican a joven que murió al accidentarse en moto en Urbanización Nuevas Victorias

En la morgue del Instituto de Medicina Legal, fue identificado como César Steven Tijerino Pacheco, de 22 años, el joven que la madrugada de ayer falleció al accidentarse en moto en la pista de Sabana Grande, Managua.

César Esteven Tijerino Pacheco, de 22 años

La tragedia ocurrió cuando el joven conducía ebrio y a exceso de velocidad una moto marca AKT, multicolor placa M 301-229, con la cual colisionó contra un poste del tendido eléctrico en la entrada principal de la urbanización Nuevas Victorias.

A causa del fuerte impacto, el motociclista resultó con graves lesiones, por lo que se decidió llevarlo al hospital Carlos Marx, sin embargo, falleció en el trayecto, por lo que el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, a donde ingresó como desconocido.

La identificación del joven fue realizada por César Enrique Tijerino Mendieta y Leonardo Adán Hernández Flores, padre y abuelo respectivamente de César Steven, quienes ya lo habían buscado delegaciones de policía y hospitales.

Los parientes indicaron que les preocupó que el sábado, el joven salió con varios amigos y no regresó a la casa, lo que no era su costumbre y al buscarlo, finalmente lo encontraron, pero lamentablemente sin vida.

El cuerpo de César Steven Tijerino fue retirado y llevado a la que fue su casa de habitación en el barrio La Primavera, Distrito Seis de Managua, donde es velado para luego darle cristiana sepultura en un camposanto capitalino.