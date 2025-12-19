Hoy repatrian los restos del nica Jonathan «Pirlo» Espinoza, asesinado en España

Entre la tarde y esta noche llegarán a la ciudad de Ocotal, las cenizas de Jonathan Espinoza, de 25 años, conocido cariñosamente como “Pirlo”, quien lamentablemente fue asesinado el pasado mes de septiembre en España.

Jonathan Espinoza, de 25 años

Pirlo, fue asesinado la noche del pasado 21 de septiembre en la ciudad de Cáceres, España, al verse involucrado en un altercado frente a un estanco siendo atacado por otro joven que fue capturado.

Tras la muerte de Jonathan Espinoza, su madre Marisol Castellano, tuvo que viajaba a España, para reclamar, cremar y hoy retornar con las cenizas de su hijo.

Familiares y amistades realizaran homenaje a Jonathan Espinoza, en la que fuera su casa en Ocotal, exactamente en el barrio Juan Carlos Mendoza, del Preescolar Montessori, una cuadra y media al oeste.

