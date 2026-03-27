Hombre y su hijo resultan lesionados al impactar camioncito contra un árbol en Chontales

El señor Nedys Sequeira, de 41 años, y su hijo del mismo nombre, resultaron lesionados al estrellarse contra un árbol el camión liviano en que viajaban.

Camión destrozado contra árbol en Juigalpa

El accidente se registró a la 1 con 30 minutos de la madrugada de este viernes, en el kilómetro 163 de la carretera que conecta Juigalpa – El Rama.

Cazadores de noticias informaron que el suceso ocurrió cuando don Nedys Sequeira, presuntamente, perdió el control tras quedarse dormido al volante.

A causa del fuerte choque, el vehículo quedó parcialmente destruido, en tanto sus ocupantes quedaron prensados entre latas retorcidas de la cabina.

Los lesionados fueron auxiliados por personas que transitaban por la zona y llevados a un centro de salud del municipio de Acoyapa, Chontales.

