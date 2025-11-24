Hombre sufre severas lesiones al caer a un pozo tapado por el monte en Kukra Hill

Con lesiones de gravedad y posibles fracturas resultó el ciudadano Ariel Palacios Jarquín, de 36 años, al caer al fondo de un profundo poco cubierto de maleza, en un predio baldío en Kukra Hill, Caribe Sur.

Rescatan a hombre tras caer en un pozo en Kukra Hill

Cazadores de noticias indicaron que el brocal del pozo no se apreciaba debido al monte que lo cubre y cuando Palacios Jarquín pasó caminando se precipitó al fondo repentinamente.

Al sitio se presentaron miembros de los bomberos quienes rescataron al afectado y lo trasladaron al centro de salud de la localidad para recibir atención de urgencia.

Los habitantes del sector señalaron la irresponsabilidad del dueño de ese predio baldío de dejar crecer el monte y no señalizar el pozo que pudo haber cobrado la vida de Ariel Palacios Jarquín.

