Hombre se quita la vida después de intentar golpear a su esposa en Madriz

Por la vía del envenenamiento se quitó la vida un hombre de apellido Pérez, de 34 años, en la comunidad Guascasoni, ubicada en Totogalpa, Madriz.

Cazadores de Noticias informaron que el ahora occiso llegó ebrio a su vivienda e intentó golpear a su mujer de apellido Sánchez.

Al verse en peligro, la fémina se fue del lugar y dejó a Pérez solo en el inmueble.

Horas después, la mamá del fallecido fue a buscar a su nuera para informarle que el infortunado ingirió veneno y estaba muerto en la vivienda.

EN SOMOTILLO, CHINANDEGA

En el occidente de Nicaragua, un hombre de apellido Mendoza, de 46 años, se privó de la existencia por la vía de la asfixia mecánica en el barrio La Barrera, en Somotillo, Chinandega.

De momento se desconocen los motivos que empujaron a Mendoza a tomar la equivocada decisión.

MUERE “LA VAQUITA”

En tanto, en el barrio Noel Morales, del municipio de Tipitapa, un hombre apodado “La Vaquita”, se marchó de este mundo en el patio de su casa,

Lugareños dijeron que “La Vaquita” discutió con una hermana la noche del martes, y la madrugada de este miércoles se quitó la vida por la vía del ahorcamiento.

Conocidos indicaron que el ahora occiso tenía varios años sumergido en el vicio del licor y las drogas.

EN CIUDAD SANDINO

Siempre en el departamento de Managua, un hombre de apellidos Quintero Flores, de 32 años, se quitó la vida la mañana de este miércoles, en el barrio Vista Hermosa, en la zona 10 del municipio de Ciudad Sandino.

El cuerpo de Quintero Flores fue encontrado debajo de un árbol de mango en el patio delantero de la vivienda de los familiares del ahora occiso.

