Hombre se ahoga tras meterme ebrio en las aguas de Río San Juan

La vida le costó a Enoc Hernández Ruíz de 48 años de edad, la imprudencia de meterse con sus pikinyukis adentro a darse un chapuzón en las aguas del río San Juan, a su paso por el municipio de El Castillo, la tarde de este lunes.

Tragedia en El Castillo: muere un hombre en el río San Juan

Tu Nueva Radio Ya conoció que Hernández Ruíz, al sentirse sesereque le dio meterse a dar un chapuzón, y se tiró al caudal, enseguida otras personas que estaban en la zona se lanzaron a socorrerlo, pero no pudieron salvarlo.

El infortunado de Hernández Ruíz, es habitante del municipio de El Castillo, lugar en que ocurrió su muerte.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar más detalles y descartar mano criminal.