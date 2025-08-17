HOMBRE SE AHOGA EN POZA DEL RIO COCO, EN OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

Un señor supuestamente identificado como Víctor Antonio Zelaya Aguirre, de 61 años, fue declarado como desaparecido luego que se metiera en la poza de un rio y se lo tragara el agua.

Según cazadores de noticias, el hecho ocurrió en la poza conocida como La Lodoza, en el rio Coco, en la jurisdicción del municipio de Ocotal, departamento de Nueva Segovia.

El cuerpo de Víctor Antonio fue buscado por lugareños con apoyo de las autoridades competentes, sin embargo al caer la noche se suspendió la búsqueda, misma que se reanudará con los primeros rayos del sol este lunes.

De ser encontrado fallecido por sumersión, sería la muerte por ahogamiento numero 6 en lo que va del año en Nueva Segovia, según las estadísticas de Tu Nueva Radio, la super líder en noticias.