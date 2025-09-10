Hombre salió a comprar cigarros el domingo y fue encontrado muerto tres días después en Tipitapa

La Policía Nacional investiga la muerte del joven Noel Antonio Sequeira, de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado hoy miércoles en el alambrado de una manisera ubicada en el barrio San Luis, del municipio de Tipitapa.

Noel Antonio Sequeira, de 31 años

Selena Jaime, pariente del ahora occiso, relató que el pasado domingo, Noel Antonio salió de su casa en el barrio Miraluz, les dijo que iba a comprar cigarros y luego regresaba, pero no volvió.

La angustiada familiar aseguró que el cuerpo de Noel estaba en avanzado estado de descomposición y tenía dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el abdomen.

DUEÑO DE MANISERA LLAMÓ A LA POLICÍA

Según parientes, la manisera donde encontraron el cuerpo de Noel pertenece a un señor llamado “José”, conocido como “El abogado”, quien supuestamente llamó a la policía para informarles sobre el cadáver.

“Noel trabajó ocho años como limpiador de maní en la manisera de don Chepe… hace como año y medio dejó de laborar ahí” manifestaron familiares del fallecido.

Sobre las hipótesis del caso, parientes presumen que Noel intentó meterse a la manisera y le dispararon, aunque señalan directamente a don “José”, como presunto responsable de los balazos.

HIJOS EN LA ORFANDAD

El cuerpo de Noel Antonio Sequeira fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, en Managua.

El ahora occiso deja 3 hijos en la orfandad, entre ellos una niña de 12 años; y su cuerpo será velado en casa de su familia en el barrio San Luis, del municipio de Tipitapa.

