Hombre que cayó en garras del vicio es atrapado por la muerte mientras cruzaba una calle en Estelí

El señor Genaro Romero, de unos 45 años de edad, falleció a causa de un aparente infarto cardíaco que lo sorprendió frente a la gasolinera ubicada en el barrio Omar Torrijos, de la ciudad de Estelí.

Fallece Genaro Romero en Estelí tras infarto sorpresivo

El lamentable hecho ocurrió a las 9 y media de la mañana de este lunes luego de que Romero se levantó de donde estaba desayunando para intentar cruzar la calle, en donde se desvaneció repentinamente.

Personas que estaban en el sector levantaron al hombre y lo cargaron para ponerlo en un lugar seguro. Sin embargo cuando llegaron paramédicos de la Cruz Blanca a brindarle los primeros auxilios, ya no era de este mundo.

Genaro Romero habitaba en el barrio Oscar Gámez número 2 del Diamante de Las Segovias y según personas que lo conocían, durante algún tiempo laboró ayudando a montar bultos en los buses y luego anduvo vendiendo eskimos.

Sin embargo, con el tiempo cayó en el vicio del licor y se volvió prácticamente un indigente que recorría la ciudad en busca del trago, hasta que la muerte se lo llevó.

Al lugar del suceso se presentaron autoridades policiales quienes con ayuda de un forense determinarían las causas precisas del deceso y luego entregarían el cuerpo a la familia del infortunado.

