Hombre pierde una pierna al impactar contra valla metálica en carretera a Xiloá

Por Jonathan Morales
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Un motociclista hasta el momento de identidad desconocida quedó con la pierna izquierda cercenada la tarde de hoy domingo, al accidentarse en el kilómetro 15 de la carretera a Xiloá.

Grave accidente en carretera a Xiloá deja un herido
Grave accidente en carretera a Xiloá deja un herido

Cazadores de noticias informaron que el motorizado perdió el control en una curva e impactó contra la valla metálica del puente Miraflores.

En el hecho, el filo del metal cercenó la pierna del motorizado a quien buenos samaritanos le realizaron un torniquete para evitar que muriera desangrado.

El afectado fue trasladado de emergencia al hospital Antonio Lenín Fonseca, de Managua, para salvarle la vida.

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