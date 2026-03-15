Hombre pierde la vida mientras caminaba cerca del Hospital Manolo Morales

El señor Francisco Dávila, de 58 años, cayó muerto sobre la acera cuando caminaba a la par del cauce ubicado contiguo al hospital Manolo Morales, en el distrito 5 de Managua.

Don Pancho supuestamente habitaba por la zona, y debido a su edad padecía diversas enfermedades, que le produjeron un posible letal infarto.

El cuerpo de don Francisco Dávila fue llevado a Medicina Legal, para la respectiva autopsia, que determine la causa real de su muerte.