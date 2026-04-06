Hombre pierde el control de su moto y la vida al accidentarse en Managua

José Feliciano Romero, de 45 años, falleció la noche de ayer domingo al accidentarse en su motocicleta placa M 212-290, en la entrada a la Urbanización Nuevas Victorias, en Sabana Grande, Managua.

Accidente fatal en Sabana Grande

Testigos del hecho dijeron que José Feliciano manejaba a exceso de velocidad, lo que hizo que perdiera el control de su moto y se estrellara contra el boulevard, muriendo al instante.

Miembros de los bomberos unidos llegaron al sitio, pero ya no había nada que hacer por José Feliciano Romero, cuyo cuerpo fue llevado a Medicina Legal, en tanto la policía investiga el caso.

