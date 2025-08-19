Hombre pierde control de vehículo y se vuelca en Bello Horizonte

Severamente lesionado resultó Juan Francisco Torres, al perder el control del vehículo color azul, placa LE 08-245 y terminar llantas arriba en una de las pistas principales de Bello Horizonte, la noche de ayer lunes.

Accidente en Bello Horizonte: Juan Francisco Torres herido

Los vecinos al percatarse del accidente se acercaron para auxiliar a Juan Francisco, quien fue sacado del vehículo, y aparentemente, viajaba solo.

Paramédicos de Cruz Blanca trasladaron al lesionado al hospital más cercano, mientras agentes policiales determinar las causas del accidente de tránsito que además, dejó cuantiosos daños materiales.

