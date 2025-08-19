type here...
Buscar
29.7 C
Managua
martes, agosto 19, 2025
Sucesos

Hombre pierde control de vehículo y se vuelca en Bello Horizonte

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Severamente lesionado resultó Juan Francisco Torres, al perder el control del vehículo color azul, placa LE 08-245 y terminar llantas arriba en una de las pistas principales de Bello Horizonte, la noche de ayer lunes.

Accidente en Bello Horizonte: Juan Francisco Torres herido
Accidente en Bello Horizonte: Juan Francisco Torres herido

Los vecinos al percatarse del accidente se acercaron para auxiliar a Juan Francisco, quien fue sacado del vehículo, y aparentemente, viajaba solo.

Paramédicos de Cruz Blanca trasladaron al lesionado al hospital más cercano, mientras agentes policiales determinar las causas del accidente de tránsito que además, dejó cuantiosos daños materiales.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456