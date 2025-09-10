type here...
jueves, septiembre 11, 2025
Hombre perece bajo las llantas de camión en El Jícaro, Nueva Segovia

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El joven Sergio Antonio Hernández Vásquez, de 29 años de edad, pereció de manera inmediata al ser arrollado por un camión en el municipio El Jícaro, en el departamento de Nueva Segovia, la tarde de este miércoles.

Testigos oculares afirmaron que aparentemente el hombre fue quien se lanzó intencionalmente bajo las llantas del pesado vehículo al momento del pasar por el lugar.

Sin embargo, serán las autoridades policiales las que determinarán las circunstancias en que ocurrió el deceso de Hernández Vásquez.

