Hombre parte a la tumba al caer de camión cargado de plátanos en la Isla de Ometepe

El ciudadano Felipe González Potoy murió la mañana de hoy domingo al caer de un camión en marcha, en la comarca La Flor, localizada en el municipio de Altagracia, Isla de Ometepe, en el departamento de Rivas.

Lugareños dijeron que Felipe González viajaba en la parte trasera de un camión cargado de plátanos, conducido por Herty Francisco Hernández Centeno.

Al llegar al lugar de la tragedia, González Potoy cayó de cabeza el pesado vehículo y murió de manera inmediata al impactar contra el suelo.

Tragedia en Ometepe: muere Felipe González Potoy

El ahora occiso habitaba en la comarca Pull, localizada en el municipio de Altagracia, donde se le dará cristiana sepultura.

