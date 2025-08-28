type here...
Sucesos

Hombre muere en Hospital Manolo Morales luego de tomar la mal llamada «Pastilla del Amor»

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En la unidad de cuidados intensivos del hospital Manolo Morales Peralta falleció esta madrugada un hombre de apellido Espinoza Vargas, de 52 años, quien se tomó una mal llamada «Pastilla del Amor» en su casa ubicada el kilómetro 10 de la carretera a Masaya.

De acuerdo con una hermana, Espinoza Vargas andaba deprimido debido a que cinco días atrás se separó de su cónyuge, y en esas circunstancias es que tomó la fatal decisión de auto-elimimnarse.

Espinoza Vargas fue encontrado en estado agónico por sus familiares, quienes con la esperanza de salvarle la vida lo llevaron al centro asistencial, donde acabó rindiéndose ante la muerte a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

