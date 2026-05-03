Hombre muere baleado en pleito de borrachos en Nueva Guinea

De 2 balazos en el pecho fue asesinado este fin de semana el señor Nelson Urrutia, de 35 años, hecho ocurrido en la comunidad de San José de las Brisas, Aguas Gata, jurisdicción del municipio de Nueva Guinea, en el Caribe Sur de Nicaragua.

Nelson recibió los 2 disparos en el costado izquierdo del abdomen, los que le causaron la muerte de forma instantánea, según el reporte preliminar de las autoridades.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que Nelson Urrutia discutió borracho con otro sujeto de identidad desconocida durante una fiesta pública.

Cuando la discusión subió de tono, el desconocido sacó su arma y mató a Nelson, para luego huir del lugar. La policía de Nueva Guinea ya investiga la identidad y paradero del sujeto que le quito la vida a Nelson Urrutia, quien dejo una niña de 10 año en la orfandad.

