Hombre muere atropellado por vehículo desconocido en La Trinidad, Estelí

El señor Félix René Medina Delgadillo, de unos 68 años de edad, falleció de forma inmediata la mañana de este miércoles al ser arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

El trágico accidente se registró en el sector conocido como El Granero, sobre la Carretera Panamericana Norte, en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí.

Al sitio del accidente se presentaron miembros de los Bomberos Unidos de La Trinidad, sin embargo, al revisar el cuerpo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Pobladores del sector indicaron que don René Medina se ganaba la vida como taxista y fue atropellado mortalmente cuando iba caminando fuera de la vía.

Las autoridades policiales se encuentran realizando las investigaciones para identificar al vehículo y al conductor implicado en la fatalidad.

