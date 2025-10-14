Hombre muere atropellado por camioneta al tropezar ebrio en comarca de Jinotega

De forma inmediata murió Erasmo de Jesús Gutiérrez Morales, de 40 años, en un accidente ocurrido en el sector del Sarampión, en la comarca Jiquelite, del municipio de Jinotega, a las 5 de la tarde de ayer lunes.

Según pobladores de la zona, Erasmo estaba bebiendo guaro a orillas de la vía y al levantarse, tropezó, perdió pie y se fue de bruces a la carretera, siendo impactado por una camioneta que iba pasando en ese preciso momento.

De acuerdo con testigos, tras atropellar al peatón el conductor de la camioneta aceleró la marcha y huyó con dirección Este, y debido a la velocidad fue imposible observar el número de placa.

El cuerpo de Erasmo Gutiérrez fue revisado por un médico de la zona quien determinó que el infortunado murió a consecuencias de un trauma cerrado de tórax producido por el fuerte impacto del vehículo.

