Hombre muere al perder el control de su moto y caer en un riachuelo en Puerto Cabezas

Ahogado murió la noche de este viernes el señor Marcos Lagos Alfred, al perder el control de su motocicleta y caer en un riachuelo, quedando atrapado boca abajo por su mismo medio de transporte.

La tragedia ocurrió en la comunidad Sukatpin, situada en el municipio de Puerto Cabezas.

Marcos Lagos Alfred se desempeñaba como tesorero de la junta directiva comunal, por lo que su extraña forma de morir tiene consternados a los habitantes de Sukatpin.