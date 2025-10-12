Hombre muere al caer en un túnel de mina artesanal en San Carlos

Un joven identificado preliminarmente como Jefferson Mackenzie, de 18 años, murió el mediodía de hoy domingo, al caer al túnel de una mina artesanal.

Tragedia minera en San Carlos: muere joven de 18 años

La fatalidad ocurrió en la comunidad La Esperanza, ubicada en San Carlos, Río San Juan, cuando en presunto estado de ebriedad, Jefferson cayó al hueco de manera accidental.

Miembros de rescate trabajaron más de 4 horas para extraer el cuerpo de Jefferson Mackenzie del interior del túnel donde antes sacaban oro.

Según versiones extraoficiales el ahora occiso era originario de Río Blanco, Matagalpa.