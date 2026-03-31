Hombre hallado sin vida en El Ostional aún no ha sido identificado

En la morgue del Instituto de Medicina Legal, en Managua, sigue sin ser identificado el hombre que fue encontrado sin vida en playa Punta El Clavo, en el municipio de San Juan del Sur, el pasado viernes.

Hombre sin identificar en playa Punta El Clavo

Las investigaciones preliminares indican que podría tratarse de una persona indigente y pereció aparentemente por deshidratación al andar expuesto al sol por muchas horas.

El cuerpo no mostraba signos de violencia y se hallaba en una zona costera virgen y de difícil acceso localizada a unos 4 kilómetros al norte de la comunidad El Ostional.

El infortunado tenía aproximadamente 55 años, era de tez morena, delgado, vestía short azul de bolsas, camiseta blanca con un logotipo de la marca de pantallas ACR y en la muñeca izquierda andaba puesto un cordón tejido a manea de brazalete.

