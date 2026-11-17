A salas de emergencia del Hospital Regional Santiago de Jinotepe Carazo fue trasladado Luis Antonio Carballo Sevilla, de 46 años, presentando intoxicación por gramoxone.

Se conoció que, tras una discusión por celos, Luis Antonio, después de golpear a su pareja María Dolores Sevilla Martínez, intentó acabar con su vida.

Sin embargo, la rápida intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos impidió la muerte de Luis Carballo, al ser trasladado al centro hospitalario. En tanto, agentes policiales investigan el caso.

