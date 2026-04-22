Hombre falleció arrollado tras acostarse bolo bajo un camión en Managua

En el hospital Alemán Nicaragüense falleció Guillermo Antonio Sánchez, de 54 años, tras ser arrollado por un camión en una calle del barrio Concepción de María, Distrito VI de Managua.

La información obtenida detalla que don Guillermo andaba en estado de ebriedad cuando se acostó en el suelo cerca de las llantas del camión placas M 361-064 conducido por Jean Maxwel Carter Soto, de 22 años.

Cuando Carter Soto reinició la marcha del camión, no se percató que don Guillermo estaba debajo del pesado vehículo y le pasó encima de su humanidad, dejándolo gravemente lesionado.

A pesar de que fue llevado de inmediato al centro asistencial, los esfuerzos médicos por salvarle la vida resultaron infructuosos y terminó rindiéndose ante la muerte.

El lamentable accidente ocurrió de donde fue la Ferretería Cuatro una cuadra al norte y una y media al Este.