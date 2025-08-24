type here...
domingo, agosto 24, 2025
Sucesos

Hombre fallece tras recibir botellazo en la frente en San Carlos, Río San Juan

Por Jhonny Martínez
Un hombre identificado preliminarmente como Cipriano Rodríguez murió la noche de este domingo al recibir un botellazo en la frente cuando estaba empinando el codo en el bar Sin Frontera, ubicado en la comunidad Las Azucenas, en San Carlos, Rio San Juan.

Nuestro corresponsal en la zona, José Duarte, informó que Cipriano discutió con una persona desconocida, quien le estampó un botellazo en la frente, causándole la muerte al instante.

La policía de San Carlos ya está investigando el hecho, para identificar y capturar al homicida.

