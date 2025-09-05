type here...
Hombre fallece tras impactar en moto contra automóvil en carretera Sabana Grande – Nindirí

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

En el Hospital Lenin Fonseca se rindió ante la muerte este viernes Ángel Méndez Castro, de 50 años, a causa de las graves lesiones que sufrió al impactar en moto contra un auto en la carretera Sabana Grande – Nindirí, en Masaya.

Trágico accidente en Masaya: fallece Ángel Méndez Castro
Cazadores de noticias informaron que Ángel Méndez circulaba la tarde de ayer jueves por el sector de la Avícola La Barranca, cuando por causas desconocidas se estrelló contra el costado izquierdo de un auto deportivo color negro.

Tras el accidente, el motorizado fue atendido por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Masaya quienes lo llevaron al Hospital Comandante Hilario Sánchez, de donde lo trasladaron al Hospital Lenin Fonseca.

Sin embargo a las 6 y 10 minutos de la mañana de hoy, Ángel Méndez falleció en el centro asistencial capitalino a causa del trauma cráneo encefálico severo y contusión del tallo cerebral, que sufrió en el violento accidente en su motocicleta.

Las autoridades policiales se encuentran investigando el grado de responsabilidad que tuvo el conductor del auto negro en el trágico percance vial.

El infortunado habitaba del preescolar comunitario 200 metros al Sur, en la comarca El Cocal, de Nindirí, Masaya, lugar hacia donde se dirigía al momento del accidente.

