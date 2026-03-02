Hombre fallece tras colisión entre motos en el municipio de Sébaco

Un trauma craneoencefálico severo acabó con la vida de Bismarck Valle Rivas, de unos 34 años, tras la colisión entre dos motos ocurrida a las siete de la mañana de hoy lunes en el empalme de Chagüitillo, jurisdicción de Sébaco, Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que Bismarck se desplazaba de Sur a Norte en su motocicleta procedente de la ciudad de Sébaco, cuando por causas desconocidas, ocurrió una colisión con la moto en que viajaban dos estudiantes.

Los jóvenes Carlos Andrés García Gutiérrez y Erick Antonio Granados Blandón, ambos de 18 años, se dirigían en moto de Jinotega hacia el Centro Tecnológico Tomás Borge, ubicado en San Isidro, cuando chocaron con Valle Rivas.

A causa del impacto, Bismarck Valle sufrió las graves lesiones que le causaron la muerte cuando era atendido en un centro asistencial, en tanto Carlos Andrés García, oriundo de Pantasma, resultó con el tobillo izquierdo quebrado, y Erick Granados con fractura expuesta en la pierna izquierda.

Al sitio del encontronazo se presentaron agentes policiales para investigar las circunstancias precisas en que ocurrió el accidente que cobró una vida y dejó a dos con lesiones de consideración.

