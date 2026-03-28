Hombre fallece en la vía pública por ingesta alcohólica en Carazo

Un hombre identificado como José Ramón Páramo López, de 57 años de edad, fue encontrado sin vida en una de las calles del municipio de El Rosario, en el departamento de Carazo.

El lamentable hallazgo ocurrió en el sector #3, frente al juzgado local, a tan solo una cuadra de su vivienda.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional junto con personal forense, quienes tras las investigaciones correspondientes descartaron mano criminal.

Según el dictamen oficial, José Ramón falleció a causa de fallas multiorgánicas provocadas por la ingesta prolongada de bebidas alcohólicas.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes le darán cristiana sepultura en las próximas horas.