Hombre fallece baleado en Las Palmas, en la Cruz de Río Grande

De varios disparos fue ultimado Efraín Gerónimo Espinoza, de 46 años, cuando la noche del pasado viernes se encontraba en su casa en la comunidad Las Palmas, municipio de Cruz de Río Grande, en la Costa Caribe sur del país.

Cazadores de noticias informaron que cuatro desconocidos llegaron armados ingresaron a su vivienda y le dispararon mientras compartía en familia, sobre todo con una menor de edad.

Se conoció que ya herido la víctima intentó salir del inmueble en busca de ayuda y presuntamente evitando que los desalmados no le dispararan a su familia falleciendo en el lugar.

Al lugar de trágico suceso llegaron peritos de criminalística de la policía nacional a realizar las investigaciones para conocer el móvil y dar con el paradero de los asesinos para que respondan por el delito cometido.